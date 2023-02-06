"عزيزة " .. المراة المسنة المكافحة، بطلة رياضة العدو، قائدة الدراجة الهوائية في سبعينات القرن الماضي وفي سن السبعين

(وات- تحرير مولدي الزوابي) - مع ساعات الفجر الأولى تنطلق "عزيزة" ذات السبعين سنة من عمرها، من قرية عسيلة المتاخمة لمدينة بوسالم من ولاية جندوبة، ممتطيـة دراجتها الهوائية باتجاه المدينة، غير مبالية بتقدم سنّها وانحناء ظهرها، لبيع ما حبت به بقرتها من حليب، وما باضته دجاجاتها من بيض، وما ترنحت بها شجرات السفرجل والتين والبرتقال، غير ابهة بمخاطر الطريق حتى في الساعات المظلمة.



في منزلها المفتوح على الواجهات الأربع، تركت "عزيزة" بطلة تونس في العدو في مرحلة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، احفادا لها قاد القدر بأمّهم الى الطلاق، كما قادها هي في سنّ مبكّرة بسبب تمسّكها بالجري وعملها بإحدى الإدارات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وضع، لم يرق لزوجها آنذاك ولا لمحيطها المحافظ الذي نشأت وترعرعت فيه، الى ذلك الانفصال المرّ دون ان يوقف حياتها وكفاحها من اجل بنتيها "مواهب" و"سهير" واحفادها، فبنت مسكنا ورعته بعرقها وبما يتبقى لها من جرايتها المتواضعة وما تبيعه من قطرات الحليب وما تنتجه حديقتها من خضر وفواكه.



تستحضر "عزيزة" كفاحها الطويل في ظل مجتمع ذكوري، لم يكن يقبل بمجرد ركوب المرأة عربة يجرها حصان او التدرب في المسالك الفلاحية المحيطة بمنزل والدتها ، الى ان نافست في مسيرتها الرياضية الحافلة بميداليات ذهبية وبرونزية وفضية، كبريات البطلات في الجزائر وتونس والمغرب وفرنسا واسبانيا وغيرها من البلدان التي رشّحت لخوض سباق في مناسبات رياضية انتظمت هناك.



واجهت "عزيزة" في مسيرتها الطويلة وابلا من الانتقادات والسخرية والاتهامات، بسبب تجرئها لباس سروال قصير (الشورط الرياضي)، وقيادة دراجة هوائية وسط مدينة كانت حافلة في النصف الأول من ذات القرن بوجود المعمرين الفرنسيين والايطاليين، وربما تكون هي الوحيدة التي تجرأت على الجلوس في مقاه عندما يقتضي الامر ذلك.



عجزت عزيزة عن مواجهة ما فرضته عليها والدتها، حيث عرفتها بشاب تقدم لخطبتها حين لم يخلد بذهن عزيزة ان تتزوج أصلا، شعرت بان هناك من فهمها واستوعب ثقافتها وثورتها على ما ساد لعقود وقرون وزادها ثقة في نفسها لمواجهة ثقافة مجتمع يصفها ب"المتخلفة"، غير انها وبعد ان انجبت بنتين، برزت ضغوط جديدة تلزمها بالتخلي عن رياضة الجري، الى ان استشعرت وجود مخطط يهدف الى ثنيها على ممارسة رياضتها المفضلة، والتخلي عن احلامها بتحقيق تفوّق ترفع به راية تونس عاليا.



لم تشفع ل"عزيزة" المسنّة نحيفة الجسد لقاءاتها مع المسؤولين المحليين والجهويين وعدد من الوزراء لمساعدتها في مواجهة صعوبات الحياة، فالجميع أكبر فيها ما حققته من نتائج محفوظة في أرشيف وزارة الرياضة وتقديمها في عديد المناسبات على انها "انجاز" لمنظومة كاملة، فتعهد الجميع ووعدوا بالتدخل لمساعدتها بمنحة قارة تسندها في مواجهة متطلبات حياتها وحياة حفيدتيها، تريحها مما تكابده من تعب، ومن الم بسبب اعوجاج ظهرها ، او على الأقل تهيئة مسكنها الذي بدت عليه علامات الانهيار.



تعتني "عزيزة" جيدا بحديقتها التي تحيط بمنزلها ولا تفلت فرصة لزراعة ما تحتاجه من خضراوات، فتخصص مساحة لزراعة "النعناع" وأخرى لزراعة "الملوخية" وثالثة لزراعة "الطرنجية" التي تتوسط أشجارا من الغلال، فهي المواد التي كان يزرعها والدها الذي توفي وهي في مقتبل العمر وكانت مصدر عيشهم، فقد كان والدها ينزل يوميا الى السوق المحلية بمدينة بوسالم لبيع ما جناه ويشتري ما يلزم افراد عائلته، وكذلك تفعل الى اليوم "عزيزة" رغم تقدم سنها



تحمل "عزيزة" بواسطة دراجتها الهوائية، حاوية الحليب وكيسا محمّلا بما قطعته من النعناع الذي تؤمّنه لحرفائها من أصحاب المقاهي وبعض العائلات التي تعودت منذ سنوات الشراء من عندها، تدقّ الباب وان لم تجد صاحب المنزل تضع حزمة النعناع وما طلب من خضر امام الباب او ترمي بها داخل المنزل قبل ان تواصل طريقها الى احد الحرفاء الاخرين بأثمان لا تتعدى بعض المئات من المليمات، فالأسعار لدى عزيزة غير قابلة للترفيع ولا تعترف بالتضخم الذي طال الدينار التونسي.



عمر دراجة عزيزة لا يبعد كثيرا عن عمرها، تتذكر عزيزة انها اشترتها بـبعض الدنانير في بداية السبعينات من القرن الماضي، وتتذكر ان يوم شرائها كان بمثابة الفرحة التي تجاوزت فرحة زواجها او ولادتها الاولى بابنتها سهير، فهي التي كانت وفيّة لتنقلها وحملها وحمل بضاعتها، تعتني بفراملها واضوائها كما لو انه الغذاء الذي يؤمن لها سيرها وسلامتها وتنقلها بين انهج المدينة.



ففي ساعات الفجر الأولى او الساعات الأخيرة من النهار، يكون الطريق الموصل الى منزلها الذي يبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن وسط المدينة، مظلما، فقبل ان تنتقل للإقامة في منطقة عسيلة، كانت تتنقل من والى موطنها الأصلي بوعوان الذي يبعد عن مدينة بوسالم اكثر من ثلاثين كيلومترا ذهابا وايابا.



لا تخفي "عزيزة" البطلة الشجاعة، ان تقدم سنّها بدأ يرهقها، ولكن الحياة بالنسبة اليها كفاح مستمر "الى اخر العمر" كما تقول، وان تقدمت في السن فهي لم تجد من يلتفت الى ما حققته لتونس من بطولات في العدو الريفي في الداخل او خارج الوطن، وهي التي لم تحظ برعاية الدولة مثل ما حظي به اخرون.



تلتفت "عزيزة" وقد بدت تجاعيد وجهها تلاصق بعضها البعض الى احدى غرفها وقد علّقت بها ميداليات وشهائد تروي مسيرة بطلة بلباسها الذي كان سببا في طلاقها والذي فضلت التمسك به على ان تذعن لقرار رجل لم يقبل بامرأة امنت بان كسر السائد هو الطريق لحقوق المرأة ومشاركتها جنبا الى جنب الرجل في كل المحافل والاعمال، فحتى ابنتها البكر زرعت فيها حب الرياضة الى ان أصبحت استاذة رياضة في احدى المدارس الإعدادية بمدينة بوسالم.



ببساطتها وتلقائيتها، تفاجئنا "عزيزة" ببعض ما انتجته حديقتها من فواكه البرتقال والليمون، واقسمت باغلظ الايمان ان تقدمه كهدية زيارتنا لها، فلم تسجّل في ذاكرتها ان دخل البيت صحفي لإجراء حوار معها يدفعها الى استحضار محطات من مسيرتها الحافلة بحلوها ومرّها، كما لم تعهد "عزيزة" ان زارتها جمعية نسوية واكبرت ما قامت وما تقوم به الى حد اليوم، فقد تناستها المحافل التي كانت فيها بطلة "فذاكرة الدولة قصيرة وتمييزية" وفق تعبيرها.



ل"عزيزة" رسائل عدّة بعضها للمرأة وبعضها الاخر للدولة، كأن تكرم تكريم البطلات اللاتي احببن تونس كما لم يحبها أحد، نساء كافحن من اجل العمل واثثن تظاهرات رفعت فيها راية تونس قبل ان يداهمها الموت، وان تلتفت لها الدولة بعد ان تقدم بها السن وباتت شبه عاجزة عن مواصلة كفاحها من اجل لقمة عيشها وعيش ابنتها المقعدة.



