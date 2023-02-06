ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ3 تونس / بوسالم والداخلية تدعو إلى الحذر

ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ3 تونس / بوسالم والداخلية تدعو إلى الحذر

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 09:32 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفادت وزارة الدّاخليّة بوُجُود ضباب كثيف يحجبُ الرّؤية بالطريق السيّارة أ3 تونس / بوسالم من الكلم 66 مُستوى وادي الزرقاء إلى الكلم 94 مُستوى باجة.

ودعت الوزارة في بلاغ لها صباح اليوم الاثنين، مُستعملي الطريق الى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان، والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

وأشارت الى امكانية الاتصال الإتّصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام 71.960.448 - 71.963.512، مع امكانية الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261188



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 06 فيفري 2023 | 15 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:20 17:52 15:26 12:40 07:17 05:49
Babnet
10°
 Babnet16° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1014°-1013°-1014°-1112°-10
  • Avoirs en devises
    22124,2

  • (3 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34881 DT        1$ =3,04976 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 fev)   1310,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   