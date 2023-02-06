ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطريق السيّارة أ3 تونس / بوسالم والداخلية تدعو إلى الحذر

أفادت وزارة الدّاخليّة بوُجُود ضباب كثيف يحجبُ الرّؤية بالطريق السيّارة أ3 تونس / بوسالم من الكلم 66 مُستوى وادي الزرقاء إلى الكلم 94 مُستوى باجة.



ودعت الوزارة في بلاغ لها صباح اليوم الاثنين، مُستعملي الطريق الى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان، والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.



وأشارت الى امكانية الاتصال الإتّصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام 71.960.448 - 71.963.512، مع امكانية الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193.



