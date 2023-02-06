القطيعة بالتراضي بين النادي البنزرتي والمدرب خالد بن يحي

القطيعة بالتراضي بين النادي البنزرتي والمدرب خالد بن يحي

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 07:50 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اعلن النادي البنزرتي مساء الاحد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن انهاء علاقته التعاقدية بالتراضي مع المدرب خالد بن يحي اثر الخسارة امام الملعب التونسي 1-2 على ملعب 15 اكتوبر ببنزرت لحساب الجولة الثالثة عشرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وكان النادي البنزرتي تعاقد مع خالد بن يحي في نوفمبر الماضي خلفا للمدرب كريم التواتي.

وتعقدت وضعية النادي البنزرتي في سباق الحصول على المركز الرابع، اخر المراتب المؤهلة الى مجموعة التتويج، بعدما تراجع الى المركز الخامس برصيد 13 نقطة بالتساوي مع النادي الصفاقسي والملعب التونسي على بعد نقطة واحدة خلف امل حمام سوسة صاحب المرتبة الرابعة.

وسيكون النادي البنزرتي في الجولة الاخيرة المقررة يوم الاربعاء المقبل على موعد مع تنقل محفوف بالمخاطر الى سوسة حيث سيلاقي المتصدر النجم الساحلي المعني بدوره بنتيجة المباراة في سعيه من اجل كسب حواره غير المباشر على طليعة الترتيب مع الترجي الرياضي صاحب المرتبة الثانية لضمان نقاط الحوافز الاربع.


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