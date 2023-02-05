افتتاح الدورة السّادسة من "الملتقى الدولي شكري بلعيد للفنون" بجبل الجلود

تمّ اليوم الأحد بدار الثقافة شكري بلعيد (جبل الجلود)، افتتاح فعاليات الدورة السّادسة من "الملتقى الدولي شكري بلعيد للفنون"، تحت شعار "بالثقافة والفن نحيا".



وقد شهد هذا اليوم الافتتاحي، جملة من الأنشطة والفقرات الفنية المختلفة والمستقطبة لعدد هام من رواد الملتقى، وفق ما نشرته وزارة الشؤون الثقافية، على صفحتها الرسمية في موقع التواص الاجتماعي فايسبوك.



وتتواصل فعاليات الدورة السّادسة لهذا الملتقى إلى غاية السبت 12 فيفري، بتنظيم أعمال الرسم على الجدران "غرافيتي" بمشاركة رسامين من تونس وكذلك من 13 دولة أجنبية.



وتتميّز هذه الدورة بتوسّع الأنماط المعتمدة في فنون الشارع، لتتجاوز "الغرافيتي" إلى النحت ومسرح الشارع والرسكلة والتصوير الفوتوغرافي والرقص المسرحي.



وفي كلمة ألقاها لسعد سعيّد، رئيس ديوان وزيرة الثقافة وبتكليف منها، قال إنّ هذه التظاهرة "أصبحت من تقاليد العمل الثقافي بجبل الجلود، وفي ذلك تخليد لروح ابنها وابن تونس الشهيد شكري بلعيد وإحياء لذكراه، لتصبح بذلك موعدا سنويّا مع الفكر والفن والإبداع".



وأضاف أن هذا الموعد الثقافي الذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، يعبّر عن صورة تونس التي أرادها الشهيد "مائة وردة بمائة لون" وهي العبارة التي يتبنّاها كلّ المدافعين عن الحقّ في الاختلاف والتعدّد، "إعلاء للفكر النّقدي والعقلانيّة ونسبيّة الحقيقة وتاريخيتها في دولة المواطنين المدنيّة، وفي بلد سيظلّ حاملا للاختلاف وحاميا له، كحديقة متعدّدة ألوان زهورها وورودها".



من جهة أخرى، أكد رئيس الدّيوان أنّ وزارة الشؤون الثقافية، بمختلف مؤسساتها المعنية، تعمل دائما على دعم هذه التظاهرة التي تحمل اسم رمز في نبذ العنف والدفاع عن القضايا العادلة والفن والثقافة.



كما أشار إلى أنّ هذا الملتقى داخل منطقة جبل الجلود، يساند منهج الوزارة وإستراتيجيتها في مرافقة العمل الثقافي والفني بمختلف ربوع البلاد، "تكريسا لمبدأ الحق في الثقافة وبالخصوص في الأحياء الشعبية وفي تسخيرها لجميع الإمكانات البشرية واللوجستية والمادية لإنجاح التظاهرة التي لم تبق حبيسة الفضاءات المغلقة، لتنفتح على كامل مدينة جبل الجلود".



يُذكر أنّ اختتام الملتقى سيكون بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي وسيتمّ خلاله تكريم المشاركين والإعلان عن الفائزين في المسابقات الفنية المختلفة.





