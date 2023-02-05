سجلت نسبة التضخم، ارتفاعا طفيفا في شهر جانفي 2023، "لتصل إلى مستوى 10،2 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 10،1 بالمائة في شهر ديسمبر 2022"، حسب ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء، مساء اليوم الأحد.
ارتفاع لنسبة التضخم في شهر جانفي 2023 الى مستوى 10،2 بالمائة
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الأحد 05 فيفري 2023 | 14 رجب 1444
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