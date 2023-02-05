ارتفاع لنسبة التضخم في شهر جانفي 2023 الى مستوى 10،2 بالمائة

ارتفاع لنسبة التضخم في شهر جانفي 2023 الى مستوى 10،2 بالمائة

Publié le Dimanche 05 Février 2023 - 21:20 قراءة: 0 د, 10 ث
      
سجلت نسبة التضخم، ارتفاعا طفيفا في شهر جانفي 2023، "لتصل إلى مستوى 10،2 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 10،1 بالمائة في شهر ديسمبر 2022"، حسب ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء، مساء اليوم الأحد.

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