بعد بروز اسم كادوريم... سواق مان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

أعلن السبت 4 فيفري، مغني الراب عتاب زعيبط المشهور بسواق مان ترشحه بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك تزامنا مع نتائج سبر الاراء التي أعلنت عنها مؤسسة سيقما كونسياي والتي أظهرت ايضا مغني الراب كادوريم تواجده ضمن قائمة المترشحين الذين يتصدرون نوايا التصويت للرئاسية.



يذكر أن سواق مان قضّى حوالي سنتين في السجن بتهم ابرزها التحيل وتبييض الاموال قبل ان تتم تبرئته منتصف شهر جانفي الماضي ليعود الي الولايات المتحدة الامريكية.





