بطولة دبي الدولية لكرة السلة - النادي الافريقي يفوز على بيروت اللبناني ويحرز المركز الثالث

بطولة دبي الدولية لكرة السلة - النادي الافريقي يفوز على بيروت اللبناني ويحرز المركز الثالث

Publié le Dimanche 05 Février 2023 - 17:28 قراءة: 0 د, 17 ث
      
انهى النادي الافريقي مشاركته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في المركز الثالث بعد فوزه على بيروت اللبناني 84-79 في المباراة الترتيبية التي اقيمت اليوم الاحد.

وكان ممثل كرة السلة التونسي خسر في الدور نصف النهائي امس السبت امام دينامو اللبناني 78-81.
يذكر ان الدور النهائي سيجمع لاحقا اليوم الاحد بين دينامو اللبناني ومواطنه الرياضي.


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