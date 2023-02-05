بطولة دبي الدولية لكرة السلة - النادي الافريقي يفوز على بيروت اللبناني ويحرز المركز الثالث

انهى النادي الافريقي مشاركته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في المركز الثالث بعد فوزه على بيروت اللبناني 84-79 في المباراة الترتيبية التي اقيمت اليوم الاحد.



وكان ممثل كرة السلة التونسي خسر في الدور نصف النهائي امس السبت امام دينامو اللبناني 78-81.

يذكر ان الدور النهائي سيجمع لاحقا اليوم الاحد بين دينامو اللبناني ومواطنه الرياضي.





