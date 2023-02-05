وقعت الجمعية التونسية للطاقة والمياه والبيئة اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتمويل مبادرات استعادة النظام البيئي للواحات من طرف الاتحاد.





وافاد رئيس الجمعية التونسية للطاقة والمياه والبيئة، علي بن حميدان، في "تصريح لوات"، الاحد، انه سيقع تنفيذ المشروع ببادرة من الجمعية في ولاية قبلي على مدى 18 شهرا، وذلك بالشراكة مع الادارات والمجامع ذات الصلة بانشطتها.





واعتبر بن حميدان، ان الغاية من هذا المشروع الذي تناهز كلفته 97 الف دينار بتمويل من قبل الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة، تكمن في الحد من الاستعمال المفرط للمبيدات الحشرية والتشجيع على المقاومة البيولوجية من اجل المحافظة على النظام البيئي في الواحات.







يشار الى ان الجمعية التونسية للطاقة والمياه والبيئة قد تاسست سنة 2015، وتعمل على تثمين الموارد الطبيعية ونشر ثقافة حسن التصرف في المياه، علاوة على انجاز المشاريع من اجل الحد من انبعاث الغازات الدفيئة.



