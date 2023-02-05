توزر: إحداث خلية تأطير بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية لمرافقة الراغبين في بعث شركات أهلية

أحدثت الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر خلية تأطير صلبها تعنى بالمرافقة والاحاطة بالأشخاص الراغبين في بعث شركات أهلية، وذلك على إثر ورود مجموعة من التساؤلات على مصالحها تتعلّق بالإجراءات القانونية والإدارية لبعث هذه الشركات، وفق المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بتوزر محمد بوحوش.



وأوضح بوحوش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مهمّة الخلية، المتكوّنة من 3 إطارات، تتمثّل في تبسيط المعلومة القانونية والإدارية، وتوفير الوثائق اللازمة لفائدة المهتمين من كامل الولاية، كما يمكنها المساعدة في إعداد الوثائق وتعميرها، والتوجيه نحو الإدارات المعنية، والتعريف بالإجراءات المصاحبة وتبسيطها على المستوى الجهوي والمركزي.



من جهته، لفت صفي الدين ميعادي، كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتنمية بتوزر، إلى أن الندوات المحلية التي عقدت للتحسيس بضرورة إحداث شركات أهلية في ولاية توزر أظهرت أن الجهة تتوفر على فرص عديدة يمكن توظيفها في بعث مثل هذه الشركات في الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية وغيرها، على غرار الأراضي الاشتراكية لمجموعتي أولاد سيدي عبيد والشابية والتي تبلغ 2 بالمائة من الأراضي في ولاية توزر.

وأضاف أنّه تمّ التطرّق خلال الندوات المشار إليها آنفا إلى إمكانية استرجاع الأراضي الفلاحية الدولية التي وقع توزيعها منذ 2002 كشركات احياء فلاحية، وإعادة توظيفها في بعث شركات أهلية لا سيما بالنسبة لغير المستغلة منها، مبرزا أنّ هذه الشركات تنشط في مختلف المجالات دون استثناء، وتتمتع بدعم من الدولة في بعض الحالات، وتنقسم الى شركات محلية لا يقل رأس مالها عن 10 آلاف دينار وأخرى جهوية لا تقل عن 20 ألف دينار.

يشار الى أن ولاية توزر لم تشهد حتى الآن إحداث أي شركة أهلية في انتظار تجسيد بعض الأفكار والمبادرات في هذا السياق.



