سيدي بوزيد: برمجة العديد من الأنشطة الثقافية التوعوية لفائدة مودعي سجن سيدي بوزيد (مدير المكتبة الجهويّة)

سيدي بوزيد: برمجة العديد من الأنشطة الثقافية التوعوية لفائدة مودعي سجن سيدي بوزيد (مدير المكتبة الجهويّة)

Publié le Dimanche 05 Février 2023 - 09:44 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعدت المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد العديد من الأنشطة الثقافية التوعوية لفائدة مودعي سجن سيدي بوزيد في إطار برنامجها لسنة 2023، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، مدير المكتبة الجهوية بسيدي بوزيد سامي براهمي.

وبيّن براهمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الأنشطة تهدف إلى ضمان انفتاح المكتبة على المؤسسة السجنية، وتشريك الفئات الهشّة في القطاع الثقافي، ونشر ثقافة الكتاب لدى المودعين بالمؤسسة السجنية.

ويتضمن البرنامج مداخلة حول التنمّر والجوانب السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي يوم 22 فيفري الجاري، ومداخلة حول عيد الاستقلال يوم 22 مارس القادم، ومداخلة أخرى حول التشجيع على المطالعة والحث على المشاركة في المسابقة الوطنية للإبداعات الأدبية يوم 26 افريل القادم، وأيضا مداخلة حول العنف الأسري يوم 26 أوت المقبل، ومداخلة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية يوم 13 سبتمبر 2023.

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