توج المنتخب السنغالي للاعبين المحليين لكرة القدم بلقب بطولة إفريقيا للأمم (شان-2022), عقب فوزه مساء السبت في النهائي, على حساب نظيره الجزائري بركلات الترجيح 5-4 (0-0 بعد الوقتين القانوني والاضافي), بملعب ''نيلسون مونديلا'' ببراقي (الجزائر العاصمة).
شان- 2022 : تتويج السنغال باللقب
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