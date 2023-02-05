شان- 2022 : تتويج السنغال باللقب

توج المنتخب السنغالي للاعبين المحليين لكرة القدم بلقب بطولة إفريقيا للأمم (شان-2022), عقب فوزه مساء السبت في النهائي, على حساب نظيره الجزائري بركلات الترجيح 5-4 (0-0 بعد الوقتين القانوني والاضافي), بملعب ''نيلسون مونديلا'' ببراقي (الجزائر العاصمة).



