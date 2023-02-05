سيدي بوزيد: الاحتفاظ بشخصين أحدهما اطار ديواني من أجل شبهة فساد

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مساء، السبت، بالاحتفاظ بشخصين أحدهما اطار ديواني وادراج شخص ثالث بالتفتيش من أجل شبهات فساد، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر غنيمي.



وبين جابر غنيمي، في تصريح ل(وات)، أن هذه القضية تاتي على خلفية شبهة تعمد الإطار الديواني تسليم عدد من شهائد رفع يد تتعلق بعدد من السيارات الاجنبية قصد "تونستها" بطريقة غير قانونية مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، وقد وجهت للمتهمين شبهة الرشوة واستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والمشاركة في ذلك، وتم اتخاذ القرار في شأن المتهمين.



وأكد غنيمي أن الأبحاث متواصلة للكشف عن كافة ملابسات القضية وسيقع إحالة المحضر لاحقا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الابحاث.



