هيئة المحامين تؤكد مساندتها للمحامين الدارسين بمعهد المحاماة و المضربين منذ الاثنين الماضي

أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، السبت، في بيان مساندته للمحامين الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة في جميع تحركاتهم وإحتجاجاتهم، التي شرعوا فيها مطلع الاسبوع الحالي من أجل تحسين ظروف الدراسة والتكوين.



وأكد مجلس الهيئة "مساندته المطلقة للمحامين الدارسين في مطالبهم، التي وصفها بـ" المشروعة من حيث الحق في السكن والحق في المنحة والحق في تكوين يستجيب للشروط العلمية المطلوبة"، وفق نص البيان.

ودعا مجلس الهيئة إلى ضرورة الإسراع بالقيام بإصلاحات هيكلية على الإطار القانوني المنظم للمعهد على أن تكون الهيئة الوطنية للمحامين "شريكا أساسيا في وضع هذا الاطار بما يؤدي إلى تشريكها بصورة حقيقية في التسيير وإعداد برامج الدراسة وتأطير الدارسين وتنفيذ البرامج المتعلّقة باثراء خبرة المحامين المباشرين.

من جهة أخرى عبر مجلس الهيئة عن "استغرابه من عدم اهتمام وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي بوصفهما وزارتي إشراف على المعهد الأعلى للمحاماة وعدم تفاعلهما مع المطالب الملحة للمضربين".

ووفق البيان شرع المحامون الدارسون بالمعهد المذكور في إضراب بداية الأسبوع نظرا لعدم الالتفات إلى مطالبهم والتأخير الكبير في صرف مستحقاتهم من المنح وحرمانهم من بعض حقوقهم الأساسية كالسكن والزيارات والتربصات وتراجع مستوى الدراسة وعدم تطوير مناهج ومواد التدريس.





