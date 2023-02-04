اكثر من 100 فلاح يناقشون بمعتمدية نصر الله آليات تطوير القطاع الفلاحي وحماية المنظومات

قال منسق مبادرة اليوم الوطني للفلاحة التونسية، عاطف الجملي، السبت، أن أكثر من 100 فلّاح من مختلف المنظومات سيعقدون غدا، الأحد، اجتماعا بالمركب الشبابي بمعتمدية نصر الله، من ولاية القيروان، للتوصل الى حزمة توصيات بغاية إنقاذ القطاع الفلاحي.



وأضاف الجملي في تصريح لـ(وات) ان هذه المبادرة صدرت بالتشاور مع جمعيّة الفلاحين التونسيين الارشاد والتنمية ومجموعة ملتقى الفلاحين وتربية الماشية بتونس والجمعية التونسية لتربية النحل وملتقى هواة تربية الدواجن ومجموعة دار الفلاح التونسي ومجموعة مشاريع ناجحة في تونس ومجمع الفلاحين للارشاد والتنمية ومجموعة فلاحتنا هي ثروتنا.



وأكد أن المشاركين في اللقاء سيستعرضون المشاكل، التي يمر بها قطاع الفلاحة، على مستوى الصعوبات الهيكيلة ونظم الانتاج خاصة في ظل تواصل ظاهرة الجفاف والحلول الممكنة للمحافظة على منظومات الانتاج.



ويسعى منظمو التظاهرة التوصل إلى تشكيل لجنة مكلفة بعرض التوصيات المنبثقة عن اللقاء التشاوري على انظار السلطات الجهوية والوطنية المتخصصة في القطاع الفلاحي.





