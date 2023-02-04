كأس دايفيس: المنتخب التونسي يفوز على نظيره القبرصي 3 - 2

تمكن المنتخب الوطني التونسي للتنس من تجاوز نظيره القبرصي من منافسات "البلاي أوف" الخاصة بالمجموعة الثانية لكأس دافيس بعد فوزه اليوم بمباراتين لواحدة في الجولة الثانية والأخيرة من المواجهة.



وجاء ذلك بعد الفوز بمباراة الزوجي التي حسمها الثنائي التونسي المكون من عزيز دوقاز وإسكندر منصوري على الثنائي القبرصي المكون من سارجيس كيراتزيس واليفتيروس نيوس، بمجموعتين لواحدة بواقع (6-2 و4-6 و6-2)، قبل أن يعود المنتخب القبرصي في النتيجة ويحسم المباراة الثالثة في الفردي بفوز اللاعب مينلاوس إيفستاثيو على عزيز دوقاز بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 3 - 6 ، 6 - 1 و 6-4 ، ليحتكم المنتخبان الى مباراة فاصلة حسمها اللاعب التونسي معز الشرقي بالفوز على نظيره القبرصي بتروس كريسوكوس بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها 7 - 6 و 7 - 5.

وعلى ضوء نتائج اليوم الثاني تكون النتيجية النهائية للمواجهة 3 - 2 لتونس.



وكانت بداية العناصر الوطنية متعثرة في المواجهة بعدما انقاد إسكندر منصوري المصنف 279 عالميا أمس الجمعة في المباراة الاولى الى خسارة مفاجئة أمام بتروس كريسوكوس المصنف 990 عالميا بمجموعتين نظيفتين تفاصيلها 4-6 و6-7 قبل ان يتدارك معز الشرقي المصنف 364 عالميا الموقف ويمنح المنتخب التونسي نقطة التعادل 1-1 بتغلبه على مينلاوس إيفستاثيو المصنف 894 عالميا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-1 و3-6 و 6 - 2.





