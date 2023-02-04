كأس العالم للأندية... .الهلال السعودي يقصي الوداد الرياضي من الدور ربع النهائي

أزاح الهلال السعودي فريق الوداد الرياضي من الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية (المغرب 2022) بتغلبه عليه بالضربات الترجيحية (3-5) بعد انتهاء الشوطين الأصلي والاضافي 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وكان فريق الوداد الرياضي سباقا للتسجيل عن طريق أيوب العملود (د52)، فيما أدرك هدف التعادل للهلال السعودي محمد كنو (د 90 ز3).

وسيواجه الهلال السعودي في نصف النهائي نادي فلامنغو البرازيلي يوم 7 فيفري الجاري بمدينة طنجة.





