انهزم النادي الافريقي أمام دينامو اللبناني بنتيجة 78 - 81 في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.



وكان اللقاء قد شهد مشاحنات ومشادات بين لاعبي الفريقين خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، اثر اقصاء محترف دينامو اللبناني كلين كلينتوني على خلفية ارتكابه لخطإ على اللاعب مراد المبروك من دون كرة، مما تسبب في حالة من الفوضى والتشنج على أرضية الميدان.

وسيواجه ممثل كرة السلة التونسية غدا الأحد المنهزم من مباراة الدور نصف نهائي الثاني التي ستجمع فريقي بيروت والرياضي اللبنانيين، في لقاء من اجل المركز الثالث.





