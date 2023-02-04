بطولة دبي الدولية لكرة السلة : الدور نصف النهائي ـ النادي الافريقي ينهزم أمام دينامو اللبناني 78ـ81

بطولة دبي الدولية لكرة السلة : الدور نصف النهائي ـ النادي الافريقي ينهزم أمام دينامو اللبناني 78ـ81

Publié le Samedi 04 Février 2023 - 18:45 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انهزم النادي الافريقي أمام دينامو اللبناني بنتيجة 78 - 81 في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.

وكان اللقاء قد شهد مشاحنات ومشادات بين لاعبي الفريقين خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، اثر اقصاء محترف دينامو اللبناني كلين كلينتوني على خلفية ارتكابه لخطإ على اللاعب مراد المبروك من دون كرة، مما تسبب في حالة من الفوضى والتشنج على أرضية الميدان.
وسيواجه ممثل كرة السلة التونسية غدا الأحد المنهزم من مباراة الدور نصف نهائي الثاني التي ستجمع فريقي بيروت والرياضي اللبنانيين، في لقاء من اجل المركز الثالث.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261136



En continu...

Toutes les news...
السبت 04 فيفري 2023 | 13 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:50 15:25 12:40 07:19 05:51
Babnet
14°
 Babnet17° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-715°-1115°-1016°-912°-10
  • Avoirs en devises
    22124,2

  • (3 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34881 DT        1$ =3,04976 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 fev)   1310,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   