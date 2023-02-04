الوكالة الوطنيّة للسّلامة المعلوماتيّة تحذر من انتشار برنامج جديد على الصعيد العالمي من نوع الفدية

Publié le Samedi 04 Février 2023 - 16:38 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حذرت الوكالة الوطنيّة للسّلامة المعلوماتيّة، السبت، من انتشار برنامج جديد على الصعيد العالمي من نوع الفدية يسمّى "ESXiArgs" ويعتمد أساسا على استغلال الثغرة CVE-2021-21974  للانتشار عبر شبكة الأنترنات. 
 
ويستهدف هذا البرنامج، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، خوادم الأنظمة الافتراضية التّالية:
 
 ESXi versions 7.x antérieures à ESXi70U1c-17325551
 ESXi versions 6.7.x antérieures à ESXi670-202102401-SG
 ESXi versions 6.5.x antérieures à ESXi650-202102101-SG
 
وحثت الوكالة كافّة المسؤولين عن السّلامة المعلوماتية، على التحيين الفوري لأنظمة "VMware ESXi" والتحيين المنتظم لمضّاد الفيروسات واعتماد أنظمة لرصد الهجمات والإختراقات "IPS / NIDS".
 
كما دعت، في ذات السياق، الى الحرص على نسخ الأنظمة الإفتراضيّة الحسّاسة على موزعات إحتياطية محمية وغير مرتبطة بالأنترنات وتقييد الوصول إلى الموزّعات الإفتراضيّة وكذلك خدمات "OpenSLP" إلاّ لعناوين "IP" الموثوقة.
 

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261131



En continu...

Toutes les news...
السبت 04 فيفري 2023 | 13 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:50 15:25 12:40 07:19 05:51
Babnet
16°
 Babnet17° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet
7.72 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-715°-1115°-917°-713°-10
  • Avoirs en devises
    22124,2

  • (3 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34881 DT        1$ =3,04976 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 fev)   1310,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   