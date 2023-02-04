الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي تدعم ترسيم الأعوان العاملين في اطار عقود اسداء الخدمات

عبرت الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي عن مساندتها ترسيم الأعوان العاملين في اطار عقود اسداء الخدمات أسوة بنظرائهم المتعاقدين الذين يشملهم الأمر عدد 54 الذي ينص على ترسيم الأعوان المتعاقدين والوقتيين.



واوضحت الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ لها اليوم السبت، ان عدد العاملين في اطار عقود اسداء الخدمات بالمؤسسات التابعة للوزارة يناهز 200 عون، داعية سلطة الاشراف الى ابرام عقود منظرة لفائدتهم حتى يتسنى ترسيمهم لاحقا.



وذكرت أن الأعوان المتعاقدين والوقتيين ستشملهم فقط إجراءات الترسيم المنصوص عليها بالأمر عدد 54 الصادر بتاريخ 31 جانفي 2023 طالما توفر لديهم شرط الأقدمية بعام فما فوق في أجل لا يتعدى نهاية شهر جويلية 2023.



وأكدت الجامعة أن الأمر المذكور لم يأت على ذكر الأعوان العاملين في اطار عقود الخدمات، مشيرة الى أنه وقع إقصاؤهم من إجراءات مماثلة صدر في شانها امر متبوع بمنشور توضيحي عام 2018.



وبينت الجامعة أن اعادة صياغة عقود العاملين في اطار عقود اسداء الخدمات في شكل عقود منظرة برتبة تسمح بسحب مقتضيات وشروط الترسيم الصادرة بالأمر المذكور، مؤكدة رفضها تواصل الإعتماد على عقود التشغيل الهش.



وأكدت الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي، تبنيها لمطلب الأعوان العاملين في اطار عقود اسداء الخدمات وحقهم في الترسيم والإدماج كل حسب رتبته، مشيرة، في المقابل، الى ان هؤلاء الاعوان كانوا قد شرعوا منذ مطلع شهر فيفري الحالي في تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالترسيم.



