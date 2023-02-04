المنستير: استقبال وفد من الصحفيين الألمان في إطار الترويج لجهة المنستير والوجهة التونسية (المندوب الجهوي للسياحة)

استقبلت ولاية المنستير، اليوم السبت، وفدا من الصحفيين الألمان يضمّ 18 صحفيا وصحفية يزرون الجهة في إطار جهود وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة للترويج لجهة المنستير والوجهة التونسية عامة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير، فواز بن حليمة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.





ويتعرف الصحافيون الألمان على عدّة متاحف ومعالم مواقع تاريخية ووحدات فندقية وبعض دور الضيافة ضمن العمل على ترويجها في المعرض الدولي للسياح الذي سينتظم قريبا في برلين الألمانية، من ذلك زيارتهم اليوم لمتحف الحبيب بورقيبة أو "قصر المرمر"، وروضة آل بورقيبة، ورباط المنستير، ودار الضيافة بالمدينة العتيقة بالمنستير "دار بنتي" للاطلاع على نوع جديد من الإقامات بجهة المنستير، حسب ذات المصدر.

وأبرز بن حليمة أنّ زيارة الوفد الألماني إلى المنستير تتواصل غدا على أن يتحوّل بعدها إلى سوسة، ثم الحمامات بعد أن زار أمس القيروان والمهدية، مشيرا إلى أنّ الجهة شهدت عودة الأسواق التقليدية ومن بينها السوق الألمانية، إلى جانب استقبال مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي لرحلات مباشرة من برلين وهامبورغ بألمانيا.

يذكر أن المنستير استقبلت أمس وفدا من الصحفيين من عدّة جرائد ومواقع تونسية زاروا عدّة معالم أثرية، ودور ضيافة، والبنية التحتية لرياضة التنس بالجهة، قصد الترويج لجهة المنستير وطنيا في السوق الداخلية، وذلك في إطار مبادرة لوزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة، حسب ذات المصدر.



