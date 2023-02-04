جمعية مرضى السرطان تنظم يوما ترفيهيا لفائدة أطفال مرضى السرطان

نظمت جمعية مرضى السرطان، اليوم السبت بمقرها بالعاصمة يوما ترفيهيا و تنشيطيا لفائدة أطفال مرضى السرطان الذين يتابعون العلاج بمعهد صالح عزيز ومستشفى البشير حمزة للأطفال و مستشفى عزيزة عثمانة



وأوضحت رئيسة جمعية مرضى السرطان روضة زروق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان الموافق ل 4 فيفري من كل لسنة، تم تنظيم هذا اليوم الترفيهي في اطار منح هذه الفئة حقها في الترفيه خاصة وأنه يعد آلية هامة لمساعدتهم على استكمال مسار علاجهم و على التحلي بالعزيمة اللازمة لمكافحة هذا المرض



وأضافت رئيسة الجمعية أنه سيتم خلال هذا اليوم أيضا توزيع أثداء اصطناعية و حمالات صدر طبية و هدايا في شكل مواد تجميل لفائدة النساء المتعافيات من سرطان الثدي بهدف شحنهن بطاقة جديدة من الأمل و حب الحياة و الرفع من معنوياتهن



وأفادت من جهة أخرى أن جمعية مرضى السرطان تعتزم تنظيم قافلة صحية يوم 18 فيفري الجاري بمستوصف معتمدية سكرة بولاية أريانة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وذلك لتقصي سرطنات الثدي والبروستات و المسالك البولية و القولون، إضافة إلى توفير عيادات في مجالي الصحة النفسية والتغذية لفائدة كل الوافدين على المستوصف



