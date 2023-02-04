المنستير: رواق القسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة يتعرض الى حادث تسرب مياه ناتج عن تفكك في وصلة ربط لقناة للمياه لم يكتس اية خطورة (المدير العام للمستشفى)

Publié le Samedi 04 Février 2023 - 11:50 قراءة: 0 د, 44 ث
      
جد مساء أمس الجمعة، بالقسم الاستعجالي للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، حادث عرضي تمثل في تسرب مياه على مستوى رواق القسم الإستعجالي، ناتج عن تفكك في وصلة ربط لقناة رئيسية للمياه الصالحة للشرب، وفق المدير العام للمستشفى لطفي بوبكر، الذي اكد ان الحادث لم يكتس أية خطورة ولم تسجل ايه أضرار بشرية، واستأنف القسم نسق عمله بشكل عادي بعد تدخل فريق الصيانة في الإبان.

واضاف ذات المصدر، ان تدفق كمية المياه، التي وقع تداولها في فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، سببه تفكك وصلة ربط قناة المياه، وقد تمت دعوة مركز الدراسات الفنية والصيانة البيوطبية الإستشفائية لوزارة الصحة لمعاينة الحادث وإعداد تقرير فني في الغرض، لتلافي إمكانية تكرر مثل هذه التسربات، علاوة على الاتصال بشركة التأمين المتعاقدة مع المستشفى قصد تعويض الأضرار المادية المسجلة.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي على "الفايسبوك" نشرت مقاطع فيديو تبين تسرب كمية كبيرة من المياه، ثم سقوط جزء من سقف رواق القسم الاستعجالي.

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