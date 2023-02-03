أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في إطار حملة "فاض الكأس"، عن تنظيم تحرك وطني يوم 9 فيفري الجاري بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتفعيل الأوامر الترتيبية المتعلقة بترسيم جميع عمال الحضائر دون 45 سنة وانتداب دفعتين في 2023 كتعويض على التأخير.



وأكدت المنسقة الوطنية لعمال الحضائر دون 45 سنة هبة السعدي في تصريح لـ(وات) اليوم الجمعة، رفض عمال الحضائر لطريقة الانتداب التي تم اعتمادها مع الدفعة الأولى وكيفية توزيع العمال خارج ولاياتهم وعدم التمكن من انتداب كافة الدفعة الأولى، مشيرة إلى انتداب 2500 من جملة 6 آلاف شخص.



ودعت السلطة إلى التسريع في انتداب بقية الدفعة الأولى في أجل لا يتجاوز 15 فيفري ووضع وتواريخ محددة و مضبوطة لانتداب بقية الدفعات فضلا عن تفعيل الزيادات المقررة في أكتوبر 2021، مؤكدة رفض مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر لأي إجراء إداري من شأنه أن يعود إلى نقطة الصفر.



وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر قد اكد في بيان له عن تصعيده للتحركات الاحتجاجية في حالة عدم الانطلاق في إجراءات انتداب الدفعة الثانية وفتح المنصة الموضوعة للغرض وتحيينها في أجل أقصاه 15 فيفري، داعيا جميع مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات حقوقية ونشطاء حقوقيين إلى الوقوف بجانبهم من أجل معركة البقاء.



