صفاقس : افتتاح الدورة 29 لمعرض صفاقس لكتاب الطفل

في بادرة أولى من نوعها، وبحضور ضم 900 تلميذ مصحوبين بأوليائهم ومربيهم حاملين كتبا، انطلقوا من مدرسة شارع الجزائر مرورا بنهج الإمام البوخاري، وصولا الى معرض كتاب الطفل، مصحوبين بمدرسيهم، افتتحت اليوم الجمعة الدورة 29 لمعرض كتاب الطفل بصفاقس، لتتواصل إلى غاية يوم 12 فيفري الجاري، بفضاء معرض صفاقس الدولي، وذلك تحت شعار "كتاب الطفل سفير لتنمية مستدامة".



ويشارك في النسخة الجديدة لمعرض صفاقس لكتاب الطفل أكثر من 40 دار نشر ومكتبات تونسية ومؤسسات توزيع اللعب التربوية ودورنشر من الجزائر ومصر وسوريا وليبيا، إضافة إلى أجنحة خاصة بإصدارات ادارة الآداب بوزارة الشؤون الثقافية ومجلة أمين والتراث الفلسطيني وجمعية براي للتربية والثقافة.



وتتميز الدورة 29 لمعرض صفاقس لكتاب الطفل، مقارنة بالدورات السابقة، من حيث كونها تنتظم بعد تجديد الهيئة المديرة لجمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل والتي تواصلت المسيرة لتنمية وتطوير هذا المشروع الثقافي خاصة بعد إدراج معرض صفاقس لكتاب الطفل في قائمة المعارض العربية والدولية المعتمدة من إتحاد الناشرين العرب، كما إشتغل القائمون عليها على مزيد ترسيخ العمل الثقافي والندوات والورشات والفاعلين الثقافيين، بتضمنها عديد الأنشطة أبرزها الندوة العلمية التي ستقام يومي 9 و10 فيفري القادم تحت عنوان "التنمية المستدامة في كتب الأطفال واليافعين : أي رصيد وأية وسيلة "، ومسابقة الإملاء وتوقيع 6 كتب، ومحطة للسينما ثلاثية الأبعاد، والأفلام ذات العلاقة بالتنمية المستدامة بالشراكة مع دار فرنسا بصفاقس.



ويتضمن البرنامج كذلك زيارة لقسم اطفال مرضى السرطان بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس "من أجل زرع الأمل في نفوس هذه الفئة من الأطفال المرضى وتمكينهم من الكتاب"، وفق ما أفادت به رئيسة جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل بصفاقس.



وقد توقعت رئيسة جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل، إيمان الجراية، ان "تحظى الدورة 29 لمعرض صفاقس لكتاب الطفل بإقبال حوالي 50 الف زائر وزائرة " وفق ما أفادت به في تصريح لـ"وات".



من ناحيتهم، أعرب عدد من رواد الدورة 29 لمعرض صفاقس لكتاب الطفل في يومه الافتتاحي، عن "إستيائهم من تنظيم معرض صفاقس لكتاب الطفل على غير موعده المعتاد، أي خلال عطلة الربيع، وغياب بعض العناوين، وغلاء أسعار بعض الكتب، وغياب الترويج للتظاهرة"، وفق تقديرهم.



