في ما يلي جدول الترتيب العام للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الصادر اليوم الجمعة والقاضي بهزم فريق الملعب التونسي جزائيا امام النجم الساحلي 2-صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الخميس بمركب الهادي النيفر بباردو :



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الرياضي الساحلي 28 12 9 1 2 23 9

2- الترجي الرياضي التونسي 27 12 8 3 1 21 6

3- الإتحاد الرياضي بتطاوين 17 12 4 5 3 10 11

4 النادي الرياضي البنزرتي 13 12 3 4 5 9 15

-- الأمل الرياضي بحمّام سوسة 13 12 3 4 5 8 15

6- النادي الرياضي الصفاقسي 12 12 2 6 4 6 9

7- الملعب التونسي 10 12 2 4 6 10 15

-- الهلال الرياضي الشابي 10 12 3 1 8 8 15









