بنزرت: متابعة تقدم انجاز برنامج "إعاقة وتشغيل"

مثّل موضوع متابعة تقدم انجاز برنامج "إعاقة وتشغيل" المنجز من قبل المنظمة الدولية للإعاقة بالتعاون والتنسيق مع جمعية "خلق وابداع من أجل التنمية والتشغيل" برأس الجبل من ولاية بنزرت، أبرز محاور جلسة عمل التأمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بنزرت باشراف المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني نيابة، وحضور ثلة من ممثلي لجنة قيادة المشروع.



وأكد المعتمد الأول للولاية على حرص السلط الجهوية ببنزرت على دعم هذه البرامج الهادفة والانشطة ذات القيمة المضافة على جميع المستويات التنموية والاجتماعية، وتثمينها للبعد التشاركي الناجح للبرنامج بين مكوناته الرسمية والمنظماتية والجمعياتية.



من جهته، أشار رئيس جمعية "خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل" برأس الجبل، حمادي الجلجلي، أن البرنامج يهدف الى مرافقة ما لا يقل عن 210 أشخاص من ذوي الإعاقة ببنزرت من أجل ادماجهم في الحياة المهنية من خلال العمل المؤجر، وبعث المشاريع الصغرى، وذلك خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2023 وجويلية 2024.

من جانبه، اعتبر ممثل المنظمة الدولية للاعاقة، عبد الناصر بن حامد، أن هذا البرنامج الجديد يمثّل المرحلة الثانية من برنامج متكامل امتد من 2014 الى غاية 2020، ومن أهدافه ضمان ديمومة ادماج الأشخاص ذوي الهمم واخراجهم من وضعيات الهشاشة نحو الاستقلالية المادية.

وأعرب عن تقديره ولجنة القيادة لما وجده البرنامج من تسهيلات محلية وجهوية وتعاون مثمر بين مختلف المكونات المسؤولة بالجهة وعلى المستوى المركزي، وفق تعبيره.







