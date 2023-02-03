توزر: الشروع في تذليل إشكاليات تحجير البناء في المناطق الفلاحية والعمل على تمكين مستثمر شاب من مواصلة استغلال ضيعته كفضاء سياحي للتخييم (الوالي)

أفاد والي توزر، محمد أيمن البجاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّه تمّ الشروع في تذليل الإشكاليات القانونية المرتبطة بتحجير البناء في المناطق الفلاحية السقوية.



وأكد، بخصوص توقف استغلال فضاء سياحي مخصّص للتخييم ومقام على أرض فلاحيّة نتيجة عدم حصول المستثمر على التراخيص وغياب قانون يسمح له بتحويل أرض فلاحية الى فضاء سياحي، أن وضعية المستثمر الشاب حسان المستوري وجدت تجاوبا من السلط الجهوية، وهي محل متابعة لصيقة حيث تمّ استقباله والتباحث حول هذا الإشكال والاجراءات الكفيلة بحلّه.

وأضاف أنه من المنتظر عقد جلسة عمل قريبا في هذا الخصوص بمقر وزارة السياحة لإيجاد صيغ قانونية تمكن المستوري من مواصلة نشاطه وتخوّل لغيره بعث استثمار مماثل في الواحات القديمة واستثنائها بهذا القانون (خلافا للواحات الحديثة) باعتبار أنّ أغلبها لم تعد منتجة.

وأشار إلى أنّه تم طرح الموضوع من قبل مصالح وزارة السياحة وعقد جلسة في الغرض منذ حوالي سنة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة حول إعادة النظر في هذه القوانين، كما بادرت السلط الجهوية في الآونة الاخيرة بمراسلة الوزارتين المعنيتين (السياحة والفلاحة) من أجل مراجعة القانون، وتخصيص جهة الجريد باستثناء يمكّن أبناءها من إحداث مشاريع سياحية في الواحات القديمة سيما وأنّه يقع استغلالها كمسلك سياحي طبيعي منذ عقود عديدة.



وقد توقف حسان المستوري الشاب الثلاثيني منذ نحو سنة عن استغلال ضيعته الفلاحية، التي ورثها عن والده بواحة دقاش القديمة، كفضاء سياحي خصّصه للتخييم وجهزه وهيأه بعد أن دعته السلطات المعنية الى وجوب التوقف عن ذلك لعدم حصوله على التراخيص وغياب قانون يسمح له بتحويل أرض فلاحية الى فضاء سياحي.

ولا يزال المستوري ينتظر تفاعل المشرّع بسنّ قوانين تسمح له بتركيز مشروعه وهو مطلب يبدو أنه لا يرفعه لوحده فمثله كثيرون ممن يرومون تحويل ضيعات فلاحية في الواحات القديمة في توزر ودقاش وحامة الجريد ونفطة، بعد أن ضعف مردودها بفعل تهرّم أشجار النخيل فيها، الى فضاءات سياحية سواء للتخييم أو التنشيط السياحي وإنشاء اقامات سياحية عليها، ولكن هذه المشاريع تصطدم إما بصبغة الأرض الفلاحية أو ملكيتها من طرف الدولة.

وقال إنّه أنفق ما يقارب 65 ألف دينار لتهيئة الفضاء وتجهيزه وإحداث وحدات صحية ومقهى وغيرها حتى يكون فضاء ملائما لاستقبال محبي التخييم، وقد تحصّل على ترخيص استثنائي مكّنه من النشاط لمدة سنة واحدة، إلا أنه لم يتمكّن بعدها من الحصول على ترخيص ثان رغم اعداده ملفا في الغرض وحصوله على موافقة مبدئية من مصالح المندوبية الجهوية للسياحة، حيث كانت صبغة الأرض الفلاحية عائقا أمام حصوله على الموافقة النهائيّة.

ويتحدّث حسان عن دافعه لإحداث مخيم سياحي في واحة دقاش، والراجع إلى عدم توفر مخيّمات في الجهة على غرار بعض المناطق الجبلية أو الغابية في شمال البلاد التونسية، فبعد زيارته الى وجهة سياحية في مناطق الشمال التونسي وتخييمه هناك دعاه أصدقاؤه الى توفير مخيم لهم في الواحات لتكون هذه الحادثة منطلقا لإحداث مخيم، سيما وأنّ الواحة تعتبر فضاء ملائما طبيعيا وايكولوجيا لتركيز مثل هذه الفضاءات باعتبارها تدخل ضمن منتوج السياحة البديلة وهي من بين الأنشطة التي تشجع الدولة عليها ما كان دافعا له للتفكير في مشروعه.

وأشار إلى أن عملية تغيير صبغة الأرض من فلاحية الى سياحية قد تستغرق سنوات طويلة تصل الى 10 سنوات، معتبرا الحل يكمن في سن تشريع عام يسمح لمن يرغب في استثمار أرضه الفلاحية وتحويلها الى فضاء سياحي بأن يحقّق ذلك، وهو أمر موكل على عاتق المشرّع أو النواب الجدد بمجلس النواب، لا سيما وأنها مشاريع مدرة للربح بالإضافة ، الى قدرتها التشغيلية، على غرار مشروعه الذي يوفر 10 مواطن شغل بين عملة للعناية بالضيعة وحراس وطباخ، علما أن طاقته التشغيلية مرشّحة إلى الارتفاع أكثر.



