سجلت الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"، عجزا ماليا خلال سنة 2021، بما قدره 889ر25 مليون دينار ، ليرتفع بذلك عجز الأموال الذاتية إلى 019ر333 مليون دينار، وفق المعطيات المالية للشركة الصادرة، الجمعة، على موقع بورصة تونس.



كما أظهرت الأرقام الواردة في هذه الوثيقة ارتفاع مديونية الشركة لتصل إلى 564 مليون دينار خلال 31 ديسمبر 2021.



وستنشر الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"، قوائمها المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021، والتي ستعرض للمصادقة خلال الجلسة العادية التي ستعقد يوم 15 فيفري 2023 .



يشار إلى أن الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" قد تأسست سنة 1962 برأس مال يقارب 4ر53 مليون دينار، وهي مختصة في تصنيع المنتجات الصلبة على غرار حديد التسليح والحديد التجاري والأسلاك المسحوبة والهياكل المعدنية.



​​​​الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" تسجل عجزا ماليا بقيمة 8ر25 مليون دينار خلال سنة 2021



