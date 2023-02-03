رئيس الجمهورية يدشن الطريق السيارة أ 1 قابس – رأس الجدير

واشتمل هذا المشروع على مكونات عديدة من بينها ممرات علوية ومنشآت مائية كبرى وصغرى ومحولات وفضاءات للخدمات.ويهدف المشروع، أيضا، الى استكمال جزء من الطريق السيارة المغاربية التي تربط العاصمة الموريتانية نواك شوط، بالعاصمة الليبية طرابلس مرورا بالمغرب والجزائر وتونس والى تطوير النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وربط العاصمة تونس بولايات الجنوب الشرقي والولايات الداخلية بالجهات الساحلية للبلاد فضلا عن تحسين ظروف الجولان وتأمين سلامة مستعملي الطريق.وأبرز رئيس الجمهورية بالمناسبة الأهمية التي تمثلها هذه الطريق التي كانت مبرمجة منذ سبعينات القرن الماضي وتم التخلي عنها في تقريب المسافة لولاية الجنوب الشرقي مشيرا الى ان هذه الطريق تمثل لبنة هامة لتجسيم مشروع الطريق السيارة المغاربية والطريق السيارة التي ستربط شمال افريقيا بجنوبها معبرا عن يقينه بأن الشعب التونسي وفي مقدمته الشباب بوسعه تحقيق أحلامه الكبيرة .وقد حضر موكب تدشين هذه الطريق وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزغفراني الزنزري وواليي قابس ومدنين والرئيسة المديرة العامة لشركة تونس للطرقات السيارة.