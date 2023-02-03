أحبطت الوحدات البحرية بمناطق قرقنة والمهدية وصفاقس بإقليم الحرس البحري بالوسط، ليلة البارحة، 11 عملية هجرة غير نظامية بالسواحل التي تعود الى مرجع نظرها.



وضبطت الوحدات العائمة، وفق الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، 430 مهاجرا غير نظامي، بينهم 356 من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء.



وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني مواصلتها حماية حدودها من التسللات وأنها وضعت الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية على ذمة المواطنين للإعلام عن عمليات الحرقة ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت.



كما تمكنت خلال نفس الليلة وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات الشابة المهدية وجبنيانة من إلقاء القبض على ستة أشخاص، بينهم إثنان من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء، كانوا بصدد التحضير للإبحار خلسة باتجاه إيطاليا.

وألقت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات غار الدماء والقلعة الخصباء وبوشبكة وفريانة القبض على 39 شخصا، من جنسيات بلدان إفريقية جنوب الصحراء، ومعهم فتاة تونسية، بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة .

ووفق ذات المصدر، أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم .



