الخطوط التونسية تحقق تطوّرا في النشاط التجاري الإجمالي خلال شهر جانفي 2023

حققت الخطوط التونسية خلال شهر جانفي 2023، تطوّرا في عدد المسافرين بلغ 165734 راكبا أي بارتفاع بنسبة 42 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2022 ، إذ وصل عددهم 116711 مسافرا، وبنسبة 116.4 بالمائة وفق بلاغ صادر عنها الجمعة: مقارنة بجانفي 2021، حيث بلغ عددهم 76582 مسافرا.



كما تمكّنت الشركة خلال جانفي 2023 وفق بلاغ صادر عنها الجمعة، من تحقيق رقم معاملات بقيمة 80.242 مليون ديناروتسجيل تطوّر ملحوظ على مستوى نسبة التعبئة إجمالا بلغت 72.9 بالمائة مقارنة بـ 70.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، أي بزيادة تقدّر بـحوالي 2.3 نقاط.



وفيما يتعلق بمؤشّرات النشاط التجاري لأسواق الخطوط التونسية الرئيسية، حسب التوزيع الجغرافي ومن حيث الحركة المنتظمة خلال شهر جانفي 2023، سجّلت الدول الأوروبية التّي تستأثر بحركة نقل ركّاب بلغت 68 بالمائة عدد مسافرين يناهز 112781 راكبا، وأمريكا الشمالية (مونتريال الكندية) 3175 مسافرا، والبلدان المغاربية والإفريقية 30634 مسافرا، ودول الشرق الأوسط التّي تستأثر بحركة نقل ركّاب بنسبة 11.6 بالمائة عدد مسافرين بلغ 19144 راكبا بفضل انتعاش النشاط في السوقين السعودية والمصرية والنمو المستمر للسوق التركية.



