سجلت الشركة التونسية للمؤسسات والاتصالات" سوتوتال "، التابعة لمشغل الاتصالات الوطني، زيادة في منتوجاتها بنسبة 8ر25 بالمائة، لتناهز 5ر50 مليون دينار سنة 2022، مقارنة بسنة 2021، وفق مؤشرات نشاط الشركة الصادرة، الجمعة، على الموقع الرسمي لبورصة تونس.





وارتفع حجم راس المال المحلي للشركة بنسبة 7ر26 بالمائة ليصل الى 8ر48 مليون دينار، وليرتفع راس مال التصدير للشركة بدوره بنسبة 6ر76 بالمائة ليناهز 958 الف دينار.



وتطورت كلفة الاستغلال للشركة بنسبة 4ر20 بالمائة موفى شهر ديسمبر 2022، لتبلغ 4ر44 مليون دينار.





كما اظهرت مؤشرات الشركة التونسية للمؤسسات والاتصالات" سوتوتال "، ايضا تحسنا بنسبة 5ر86 بالمائة في الأرباح التراكمية، لتقدر ب 6 مليون دينار، مقابل 2ر3 مليون دينار خلال سنة 2021.





