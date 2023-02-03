حجز كمية هامّة من المخدرات لدى مسافر بميناء حلق الوادي

حجز كمية هامّة من المخدرات لدى مسافر بميناء حلق الوادي

Publié le Vendredi 03 Février 2023 - 12:16 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت الوحدات التابعة لمحافظة شرطة الحدود بميناء حلق الوادي بالإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب بالتنسيق مع المصالح الديوانية أمس من ضبط مُسافر قادم من إحدى الدّول الأوروبية وحجز حوالي 100 كغ من المواد المخدرة تعمّد المعني اخفاءها بإحكام بعد احداث تغييرات على هيكل سيارته، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن العملية الأمنية جاءت إثر ورود معلومات على محافظة شرطة الحدود لموانئ تونس وحلق الوادي بخصوص اعتزام شخص تهريب كمية هامّة من المخدرات عبر ميناء حلق الوادي.
وافادت بأن النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمعني وحجز كمية المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة الأبحاث.



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