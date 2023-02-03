مدير عام مدينة العلوم: زوار المدينة من فئتي الشباب والناشئة تضاعف بـ50 بالمائة بين سنة 2019 و 2022

أفاد المدير العام لمدينة العلوم بتونس فتحي زقروبة أن عدد الزائرين لمدينة العلوم تضاعف بين سنة 2019 و2022 بحوالي 50 بالمائة من فئتي الشباب والناشئة الى جانب محافظة المدينة على حوالي 4 آلاف من زوارها الأوفياء خلال الورشات العلمية طيلة السنة وأيام العطل



وأضاف فتحي زقروبة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد الزوار الجملي لسنة 2022 بلغ حوالي 140 ألف زائر 80 بالمائة منهم من الشباب والناشئة، لافتا الى أن المدينة تفرد أيام العطل ببرمجة خاصة من أجل تبسيط المعلومة ونشر الثقافة العلمية خاصة لدى هذه الفئات



ولفت في هذا الصدد الى أن مدينة العلوم أعدت بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الثاني من 6 الى 12 فيفري الجاري برنامجا علميا متنوعا ينطلق بداية من يوم الأربعاء 8 فيفري الجاري من خلال ورشات موجهة لتلاميذ الاعدادي والابتدائي والعموم بالخصوص حول العضلات وخريطة السماء والقلب والتمغنط والعين والهواء والماء ومراحل القمر وحجرة الرياضيات والطاقات المتجددة ونظام تحديد الموقع والهيكل العظمي



كما سيكون للعموم ولتلاميذ المرحلة الابتدائية والاعدادية موعدا مع ورشات حول النمط النووي والتشوهات الصبغية والحيتانيات والكهرباء الساكنة والعضلات ودائرة البروج وورشات حول اصدقاؤنا الجراثيم والاحتباس الحراري والبصمة البيئية الى جانب تنظيم زيارة مؤطرة لحديقة النباتات بتونس



وأشار مدير عام مدينة العلوم الى أن برنامج العطلة سيختتم يوم الأحد 12 فيفري الجاري بتقديم ورشات حول الحركة عند الانسان والضغط والفراغ ومشاهدة الشمس والكيمياء المسلية



