شبيبة القيروان تكشف عن تركيبة اطارها الفني الجديد بقيادة عصام النرداسي

Publié le Jeudi 02 Février 2023 - 22:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اعلنت شبيبة القيروان مساء الخميس عن التركيبة الجديدة للاطار الفني لفريق اكابر كرة القدم لبقية الموسم الرياضي 2022-2023 ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
وتالفت التركيبة الجديدة من المدرب عصام المرداسي والمدرب المساعد الطاهر عبد المولى ومدرب الحراس مراد السالمي والمعد البدني سيف السايبي.
وكانت شبيبة القيروان خرجت الاحد الماضي من الدور التمهيدي الرابع لكاس تونس بخسارتها على ارضها بركلات الترجيح امام الملعب الصفاقسي.
وتتصدر شبيبة القيروان المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 22 نقطة بالتساوي مع مستقبل المرسى.

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