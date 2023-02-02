-على أنغام العزف على آلة السكسوفون افتتحت مساء اليوم فعاليات الدورة الأولى لمهرجان هن للغناء النسوي الذي ينظمه المركب الثقافي بالمنستير بفضاءاته إلى غاية 4 فيفري الجاري بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالشراكة مع جمعية مهرجان المنستير الدولي. ويشارك في الدورة 12 مجموعة من تسع ولايات وفق ما أفاد وات مدير المركب الثقافي بالمنستير فهد بنحمودة.وتشمل فقرات المهرجان مسابقة في الغناء تضم لجنة تحكيمها كلا من شهرزاد هلال، وأمينة الصرارفي، وفاخر حكيمة، وسميحة بن سعيد، وورشة في تقنيات الغناء الجماعي، وندوة علمية بعنوان "المرأة، الفن والمجتمع" بإشراف المعهد العالي للموسيقى بسوسة وذلك يوم السبت 4 فيفري الجاري بالمركب الثقافي بالمنستير، الى جانب معرض الفن التشكيلي "لمسة عصامية، هن الإبداع".وأبرز والي المنستير المنذر بن سيك علي بالمناسبة خصوصية هذا المهرجان للغناء النسوي وما تتميز به المرأة التونسية من إشعاع وإبداع في مختلف المجالات، معتبرا أنّ هذا المهرجان يعدّ مبادرة جريئة وفرصة لاكتشاف إبداعات نسائية.ويقدم هذا المولود الجديد الإضافة إلى المشهد الثقافي بولاية المنستير التي تتميز بحراك ثقافي فيه بحث إذ تتفرد الجهة كذلك بتنظيمها للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي بالمنستير حسب ما ذكر لوات المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير شكري التليلي، الذي أكد أنّ وزارة الشؤون الثقافية تدعم كل تظاهرة ذات قيمة، معربا عن سعيه الى أن يصبح هذا المهرجان دوليا خاصة أنّ الجهة تتوفر بها الأرضية الخصبة..واعتبرت الفنانة شهرزاد هلال، أن مهرجان هن يتميز بطرافة فكرته وتشجيعه للمجموعات النسوية كما انه خطوة أولى لمزيد تطوير هذه الفرق من نفسها، ودافع لها للتميز.وبينت ان المهرجان كذلك يعتبر محضنة لاكتشاف أصوات وعازفات ولإحياء التراث التونسي والعربي ومزيد الارتقاء بالذائقة فتكون الانطلاقة من نوادي الغناء النسائية فرصة لتعميم هذا الفنّ الجميل في المجتمع التونسيواختارت هيئة المهرجان المجموعات الغنائية النسوية لانتشار ظاهرة التجمعات النسائية الغنائية بطريقة تلقائية في السنوات الأخيرة والتي تستدعى التوقف عندها باعتبارها ظاهرة غير معزولة عن تقدم الخطاب النسوي في المجتمع التونسي حسب الجامعي وأحد مؤسسي المهرجان توفيق بوقرة..وكان الجمهور واكب مساء اليوم بساحة السلام قبل انطلاق المسابقة الرسمية عرضا تنشيطيا لماجورات قصر هلال، وعرضا لمجموعة موسيقى الشارع بالمركب الثقافي بالمنستير بعنوان "موسيقى الشارع العالمية للمنستير" بقيادة الفنّان الشاب يوسف بوهلال علاوة على تكريم إذاعة المنستير وثلة من إطارات الثقافة الذين أحيلوا على شرف المهنة..