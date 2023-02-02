"أشكال" ليوسف الشابي: فيلم روائي بوليسي يجمع بين الواقعية والفانتازيا

بعد اختياره ضمن قسم "نصف شهر المخرجين" في الدورة الماضية لمهرجان كان السينمائي (2022)، وبعد عرضه خارج تونس في عدد من المهرجانات الدولية منها مراكش ولندن، سيكون جمهور الفن السابع على موعد مع عرض فيلم "أشكال" ليوسف الشابي في القاعات التونسية بداية من يوم 8 فيفري الحالي، وهو فيلم روائي طويل مدته 92 دقيقة، وهو أيضا العمل الطويل الأول لهذا المخرج ومن إنتاج تونسي قطري فرنسي مشترك.



وهذا العمل من بطولة الثنائي فاطمة أوصايفي ومحمد حسين قريع. وتدور أحداثه حول قضية جنائية بحدائق قرطاج، ففي هذا الحي "الشبحيّ"، وبين حضائر البناء المهجورة، يُضرِم حارسُ عمارة في جسده النار، ويحُفّ الغموض بملابسات الحادثة. ورغم الضغوطات التي تمارسها عليهما قياداتُ الشرطة، يقرر المفتّشان فاطمة وبطل استئنافَ الأبحاث إلى آخر المطاف. ولكنهما لا يعلمان بأنهما قد ألقيا بنفسيهما في متاهة من الأشكال الغريبة.



يوحي الفيلم للمتفرج في بدايته أن أحداثه واقعية وأن السياق يتنزل ضمن خانة الأفلام البوليسية حيث تعمل الشرطة على التحقيق في أركان جريمة غامضة، لكن بتطوّر الأحداث، يكتشف المتفرّج أنه أمام عالم خيالي غرائبي يتجاوز حدود المنطق والعقل، وأن الفيلم لا يعدو كونه مزيجا أو مراوحة بين الواقع والخيال العلمي والرعب.



يُعيد الفيلم لذهن المتلقي، من خلال مشهد ألسنة النيران والجسد ثم الجثة المتفحمة، صورة الشاب محمد البوعزيزي الذي فجّر ثورة في تونس انتهت بالإطاحة بحكم زين العابدين بن علي، ولكن هذا المشهد للجثة المحترقة تعقبه مشاهد أخرى متكررة لإقدام عدد من الناس على حرق أنفسهم، دون أن تعقبه تحركات احتجاجية أو تكون هناك دوافع وراء ذلك إن كانت عملية انتحار أو جريمة قتل، مما يجعل الحديث عن انفجار ثورة جراء حرق شخص لنفسه محل مراجعات قد يؤكدها أو ينفيها المؤرخون لاحقا.



وأما حدائق قرطاج بعماراتها العالية التي توقفت أشغالها بعد 2011 بسبب ملفات فساد وتجاوزات، فقد حوّلها المخرج إلى منطقة أشباح وجعلها مسرحا لمشاهد الحرق، ولم يكتف المخرج بتصوير مشاهد البنايات من الخارج، بل جعل الكاميرا تتجول في الشقق والممرات وكأنه يبحث عن شيء ما وسط الخراب، فأضفى على الفيلم مشاهد مسترابة مرعبة وعجائبية، وفي الوقت نفسه يحرّك في المتفرج التفكير بشكل متكرّر في دواعي إقدام شخص على حرق نفسه إذا لم تكن عملية انتحار خصوصا وأن كل من يقدم على حرق نفسه يظل جامدا في مكانه ولا يقوم بأي ردّة فعل تجاه آلام الاحتراق.



لقد تميّز الفيلم "أشكال" بوفائه للخصائص الفنية المميزة للفيلم، فهذا العمل كان مرتكزا على أساليب سينمائية متنوعة منها الواقعي والخيال العلمي والرعب. وحتى القضايا المطروحة كانت متنوعة، فالمخرج تطرق إلى الفساد السياسي وإلى العنف البوليسي وإلى العدالة الانتقالية وإلى الغموض والمجهول الذي تسير نحوه تونس.



ومخرج الفيلم يوسف الشابي من مواليد سنة 1984 بتونس، قام بإخراج فيلمين قصيرين الأوّل بعنوان "للشّمال" والثاني "الأعماق". شارك سنة 2012 في إخراج الفيلم الوثائقي "بابل" الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "FIDMarseille"، و"أشكال" هو أول أفلامه الطويلة.



