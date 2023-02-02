النادي الصفاقسي : اقالة المدرب موريسيو جاكوباتشي

قررت الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي مساء اليوم الخميس فك الارتباط مع مدرب فريق اكابر كرة القدم موريسيو جاكوباتشي وفق ما اكده مصدر مسؤول صلب الفريق لوكالة تونس افريقيا للانباء.



وافاد ذات المصدر ان المدرب المساعد انيس بوجلبان ستعهد له مهمة الاشراف على المقاليد الفنية للفريق خلال الفترة القادمة.



يذكر ان النادي الصفاقسي قد انهزم اليوم الخميس خلال الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى) على ارضه امام اتحاد تطاوين بهدف دون ليتجمد رصيده عند 12 النقطة بالمركز السادس وتتتعقد وضعيته في سباق التاهل الى مجموعة التتويج.

وكان موريسيو جاكوباتشي تولى تدريب النادي الصفاقسي خلال شهر ديسمبر الماضي خلفا لكريم دلهوم.



