النادي الصفاقسي : اقالة المدرب موريسيو جاكوباتشي

Publié le Jeudi 02 Février 2023 - 18:29 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قررت الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي مساء اليوم الخميس فك الارتباط مع مدرب فريق اكابر كرة القدم موريسيو جاكوباتشي وفق ما اكده مصدر مسؤول صلب الفريق لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وافاد ذات المصدر ان المدرب المساعد انيس بوجلبان ستعهد له مهمة الاشراف على المقاليد الفنية للفريق خلال الفترة القادمة.

يذكر ان النادي الصفاقسي قد انهزم اليوم الخميس خلال الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى) على ارضه امام اتحاد تطاوين بهدف دون ليتجمد رصيده عند 12 النقطة بالمركز السادس وتتتعقد وضعيته في سباق التاهل الى مجموعة التتويج.
وكان موريسيو جاكوباتشي تولى تدريب النادي الصفاقسي خلال شهر ديسمبر الماضي خلفا لكريم دلهوم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261037



En continu...

Toutes les news...
انتهاء الليالي السود
الخميس 02 فيفري 2023 | 11 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:16 17:47 15:23 12:40 07:21 05:52
Babnet
14°
 Babnet15° Babnet % 62 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-815°-1017°-717°-1216°-10
  • Avoirs en devises
    22097,1

  • (2 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34377 DT        1$ =3,06952 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 fev)   1519,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   