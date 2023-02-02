القصرين: أعوان وعملة الصحة العمومية يندّدون بمماطلة سلطة الإشراف في تطبيق الإتفاقيات المبرمة

نفذ أعوان وعملة الصحة العمومية بالقصرين، اليوم الخميس، وقفة إحتجاجية أمام مقر الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين المدينة، إحتجاجا على تعنت سلطة الإشراف ومماطلتها في تطبيق الإتفاقيات المبرمة سابقا والمتعلقة أساسا بترسيم الأعوان المتعاقدين الوقتين، واستكمال صياغة القانون الأساسي في أقرب الآجال، وإصدار منشور المناظرات بعنوان سنة 2023، وادماج العملة ضمن النظام الأساسي لأعوان الإسناد.



ويطالب المحتجون أيضا بإصدار كل الأوامر المتفق عليها سابقا، وتسديد الشورت، وفتح باب الانتدابات، ورفع العراقيل أمام مجانية العلاج، وتحمل الوزارة لمسؤولياتها تجاه الاعوان وأصولهم في الكفالة والمتقاعدين، تطبيقا للأوامر والمناشير ذات العلاقة مع مراجعة منح العمل الإجتماعي وتأجير الأعياد الدينية والوطنية .



وذكر كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالقصرين ، هاشمي رطيبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا التحرك الإحتجاجي يأتي تلبية لدعوة الجامعة العامة للصحة طبقا لمقررات الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية التي انعقدت يوم 24 جانفي المنقضي للمطالبة بتطبيق الإتفاقيات السابقة المبرمة بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف، إلى جانب المطالبة بمراجعة الخارطة الصحية بالجهة، وعقد مجلس وزاري خاص بالصحة العمومية بالجهة للوقوف على الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها هذا المرفق الحيوي بالجهة.

وقال الرطيبي، في سياق متصل، "إن حق المواطن في الصحة بالقصرين أصبح مهضوم، فالصحة العمومية بهذه الولاية لم تعد موجودة في ظل غياب الأدوية والتجهيزات الضرورية للعمل، وفي ظل تكبد أصحاب شهائد العلاج المجانية، البالغ عددهم 130 الف شخص وذات التعريفة المنخفضة وعددهم 200 الف شخص، مصاريف كافة مستلزمات إقامتهم بالمستشفى الجهوي بالقصرين (الأدوية والتحاليل... ) "

وأكد المتحدث أن التحرك الإحتجاجي الجهوي المنفذ اليوم بالقصرين المدينة سيعقبه تجمع عمالي أمام وزارة الصحة بالعاصمة وصولا الى الاضراب العام الذي قال إن تاريخه سيحدد لاحقا في صورة لم تتفاعل سلطة الإشراف مع مطالبهم.



