وزيرة الشؤون الثقافية تكرم ثلة من قدماء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية

بمناسبة الاحتفال بستينية الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، تولّت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي تكريم ثلة من قداماء هذه الفرقة، وذلك في حفل انتظم مساء الأربعاء بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي.



وحظي بهذا التكريم محمد دبلون ومحمود قطاط وعبد الرحمان العيادي وفتحي زغندة فوزي بن الشيخ وأسمهان الشعري وخيرة عبيد الله.



وتابع الحاضرون عرضا بعنوان "ودوني" لعماد عمارة وزياد الزواري وإنتاج مسرح أوبرا تونس وقطب البالي والفنون الكوريغرافية وأداء الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، بمشاركة الأوركستر السمفوني التونسي بقيادة المايسترو راسم دمق وكتابة النص الشعري لجميلة الجلاصي.



وقدم المؤرخ عبد الستار عمامو في بداية السهرة تاريخ الفرقة الوطنية للفنون الشعبية هذه الفرقة العريقة التي تعد مكسبا ثقافيا لما تحمله في طياتها من تراث لا مادي ثمين وقيم، فقد باتت ملتصقة بوجدان جمهورها لما تقدمه من لوحات فنية راقصة نابعة من التراث الوطني وحاملة للهوية والأصالة.



وكان حفل إحياء ستينية الفرقة الوطنية للفنون الشعبية مسبوقا بتنظيم معرض وثائقي يضم ملابس وأكسيسوارات. كما تم تقديم كتاب بعنوان "ذاكرة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية بتونس".



وتتواصل الاحتفالات بستينية الفرقة الوطنية للفنون الشعبية مساء اليوم الخميس، إذ سيكون الموعد مع عرض "النوالة" لمعز الطرودي (موسيقي ومغني) وعماد عمارة (مصمم رقصات).



