حجز سلاح ايطالي الصنع و3 وبنادق صيد بدون رخص مسك (الحرس الوطني)

تمكنت منطقة الحرس الوطني بقرمبالية، من حجز مسدس إيطالي الصنع لدي شخص بتاكلسة(ولاية نابل) ، وفق بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس.

وقال المصدر ذاته ان النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه .

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة،بجهات سيدي بوزيد وسوسة و المهدية من حجز 3 بنادق صيد عيار 12 بدون رخص مسك و الخراطيش التابعة لها لدى 3 أشخاص أصيلي الجهات المذكورة .

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس بأنه النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .











