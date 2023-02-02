حجز سلاح ايطالي الصنع و3 وبنادق صيد بدون رخص مسك (الحرس الوطني)

حجز سلاح ايطالي الصنع و3 وبنادق صيد بدون رخص مسك (الحرس الوطني)

Publié le Jeudi 02 Février 2023 - 14:50 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت منطقة الحرس الوطني بقرمبالية، من حجز مسدس إيطالي الصنع لدي شخص بتاكلسة(ولاية نابل) ، وفق بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس.
وقال المصدر ذاته ان النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه .
كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة،بجهات سيدي بوزيد وسوسة و المهدية من حجز 3 بنادق صيد عيار 12 بدون رخص مسك و الخراطيش التابعة لها لدى 3 أشخاص أصيلي الجهات المذكورة .
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحرس بأنه النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم .





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