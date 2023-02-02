"الشعبي الجمهوري" يدعو القضاة إلى التّمسك باستقلاليتهم ويطالب سعيّد بالكشف عن الملفّات إن وجدت

دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري من وصفهم بـ"القضاة الشرفاء لعدم الرّضوخ لمحاولات رئيس الجمهورية قيس سعيّد المتكرّرة لتطويع سلطاتهم المحميّة بموجب الدّستور لإرادته"، وأهاب بهم "للاستماتة في الدّفاع عن استقلالية القضاء".



وطالب الحزب، في بيان اليوم الخميس، رئيس الجمهوريّة بكشف الملفات للتونسيين إن وجدت، مبرزا أنّ تعمّد الرئيس سعيد توجيه اللّوم مجدّدا للقضاء وللقضاة واتهمامهم بالتقاعس دون بينة، في إشارة إلى خطابه بثكنة العوينة يوم الثلاثاء، من شأنه أن "يزيد من توتير التونسيين وإخافتهم".



واعتبر أن محاولات سعيّد التدخل في القضاء و"هرسلته المستمرّة للقضاة" هي حلقة من "خطّته لترهيب خصومه السياسيين وسحق كلّ الأصوات المعارضة للاستئثار بالحكم وفرض منظومته الاستبداديّة"، وفق نص البيان.



وكان رئيس الجمهوريّة قيس سعيد وجه مجددا، الثلاثاء في زيارة غير معلنة لثكنة الحرس الوطني بالعوينة، جملة من الانتقادات الشديدة لسير عدد من القضايا والملفات المعروضة على القضاء، وأكد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع في إطار المساواة ودون تفرقة.



