الوضع المائي في تونس : دعوة لوضع كل السيناريوهات والحلول استعدادا للصائفة المقبلة

دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، المشرفين على قطاع المياه إلى وضع كل السيناريوهات المحتملة والحلول الممكنة استعدادا للصائفة المقبلة.

وأوصى بالعاتي خلال جلسة عمل حول الوضعيّة الحاليّة للموارد المائيّة التأمت مساء، الأربعاء، بالمتابعة الميدانيّة لتنفيذ كلّ الإجراءات المتّخذة وخاصّة في الجهات، كما شدّد على تطبيق القانون للتّصدّي لعمليّات الربط العشوائي والقضاء عليه، وذلك بتشريك كل الجهات الفاعلة حفاظا على الثروة المائيّة.

وتقدر نسبة امتلاء السدود الجمليّة في البلاد، والبالغ عددها 37 سدا، إلى حدود يوم، 24 جانفي 2023، ب28،9 بالمائة فقط من قدرات التعبئة. وتواجه تونس وضعا مائيا صعبا مع تواصل انحباس الأمطار لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.



