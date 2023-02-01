الترجي الرياضي: وزير الشباب والرياضة تعهد بتجهيز المنعرجين الشمالي والجنوبي لملعب حمادي العقربي برادس بالكراسي قبل مباراة الزمالك يوم 25 فيفري

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 20:47 قراءة: 1 د, 23 ث
      
اعلن الترجي الرياضي التونسي في بلاغ له اليوم الاربعاء ان وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ابدى تعهده وحرصه خلال اجتماعه برئيس الجمعية حمدي المؤدب على تجهيز كل من المنعرجين الشمالي والجنوبي لملعب حمادي العقربي برادس بالكراسي قبل المباراة امام الزمالك المصري المقررة يوم 25 فيفري الجاري في اطار دور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم نظرا لانه لا يمكن القيام بهذه العملية قبل المقابلة امام المريخ السوداني المبرمجة يوم 11 من الشهر ذاته في ذات المسابقة بسبب ضيق الوقت.

ومن جهة اخرى، اوضح البلاغ الصادر على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي على شبكة التواصل الاجتماعي ان "ادارة الفريق قامت بارسال مكتوب الى الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) ضمنته مطالبتها بالحصول على ترخيص استثنائي لاستعمال المنعرج الجنوبي في وضعه الحالي الى حين قيام الجهات المختصة بتجهيز الكراسي قبل موعد مباراة الزمالك المصري".
واضاف البلاغ ان "ادارة الترجي الرياضي قامت بمراسلة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ودعته الى التدخل لدى "الكاف" للاستجابة للطلب المذكور".
وكان الترجي الرياضي قد أصدر بيانا يوم الاحد الماضي أفاد خلاله أنّ "الكاف" قرر غلق مدارج المنعرجين الجنوبي والشمالي بسبب عدم وجود الكراسي بهما وهو الشرط الذي تفرضه لجنة المسابقات للسماح للجماهير بالدخول الى هذه المدارج.
وطالب الترجي الرياضي من السلط المعنية وخاصة ادارة الحي الوطني الرياضي تجاوز هذا الاشكال في أقرب وقت وتوفير الكراسي بالمنعرجين حتى لا يحرم الفريق من نحو 30 ألف مشجع في مبارياته القارية من جهة وحتى لا تتأثر حظوظه في التأهل للأدوار المتقدمة من مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية من جهة اخرى.
ويخوض الترجي الرياضي دور المجموعات في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية ضمن المجموعة الرابعة الى جانب الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.
ويستهل فريق باب سويقة مشواره في دور المجموعات في 11 فيفري القادم باستقبال المريخ السوداني.

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