أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي، دعمها لتوجهات المجمع الياباني "سوميتومو إلكتريك " الاستثمارية في مجال السيارات ومكوناتها وخصوصا منها السيارات الكهربائية على مستوى مشاريع التوسعة وإحداث مواطن الشغل.



واستقبلت القنجي، الاربعاء، المدير التنفيذي للمجمع الياباني "سوميتومو إلكتريك بوردينتز"، سويشيرو نامبا، مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينهم مدير عام فرع الشركة في تونس، وليد عبد السلام.



وشددت القنجي، على استعداد الوزارة مساعدة المجمع على تنفيذ برامجه الاستثمارية في تونس في أحسن الظروف خاصة وان هذا النوع من المشاريع يتلاءم مع التوجهات الكبرى للوزارة في مجال استخدام الطاقات النظيفة.



ويعمل مجمع سوميتومو، المتخصص في صناعة الأسلاك الكهربائية والمكونات الإلكترونية الموجهة لأكبر الشركات الدولية المصنعة للسيارات عبر ثلاثة فروع ويوفر فرع جندوبة 3400 موطن شغل والمنستير 2000 موطن شغل في حين لايزال فرع الفجة في مرحلته أولى.







