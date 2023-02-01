تسع نساء ضحايا العنف انتفعن بتكوين في مجال تربية الدواجن في مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بتونس الكبرى

انتظم مساء اليوم الأربعاء "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بتونس الكبرى موكب توزيع شهائد لفائدة تسع نساء من ضحايا العنف انتفعن بتكوين في مجال تربية الدواجن ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف الذي تنفذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وانتفعت النساء حسب بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بتكوين في مجال تربية دواجن الضيعة والتصرّف في المشروع لتنمية قدراتهنّ وتمكينهنّ اقتصاديا ومساعدتهنّ على بعث مشاريع خاصّة، وتمّ تنفيذ هذا البرنامج التكويني بالتعاون مع المندوبية الجهويّة للفلاحة بأريانة.

يُذكر أنّ مركز "الأمان" بتونس الكبرى استأنف نشاطه في أول فيفري من العام الماضي بعد انقطاع نشاطه من أجل تهيئته وتجهيزه قصد توفير أفضل ظروف الإقامة الآمنة والمؤقتة للنساء المعنّفات.

وتشرف الجمعيّة التونسيّة للتصرف والتوازن الاجتماعي على تسيير المركز وفق اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أبرمت بتاريخ 11 جانفي 2022.

وتعهّد المركز منذ استئناف نشاطه بـ 72 امرأة و70 طفلا مرافقا.









