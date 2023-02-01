أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الأربعاء، ان المنظمة العربية للسياحة يمكنها مساعدة تونس في انجاز عديد المشاريع على غرار المركز العالمي لفنون الخط ومدينة الأغالبة الصحية.



وشدد سعيّد خلال استقباله بقصر قرطاج، رئيس المنظمة العربية للسياحة، بندر بن فهد آل فهيد، الذي سلّم رئيس الجمهورية قلادة المنظمة من الطبقة الممتازة، على ضرورة تنويع الأنشطة السياحية في تونس.



ولاحظ أهمية ان لا تقتصر السياحة في تونس على السياحة الشاطئية، فقط، بل تتوسع لتشمل السياحة الثقافية والسياحة الاستشفائية إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية .



وتطرق سعيّد الى عدد من المشاريع التي أعدّها عدد من الشباب في تونس في المجال السياحي الى جانب بحث موضوع السياحية الإيكولوجية حيث تم التركيز على بعض المشاريع من بينها المنطقة السياحية فج الأطلال بعين دراهم التي تمتدّ على مساحة 56 هكتارا.



وأشار رئيس الدولة في سياق متصل إلى إمكانية تنفيذ حزمة مشاريع مماثلة لهذا الصنف من السياحة الايكولوجية بزغوان وقربص وغيرها من المناطق بتونس.







