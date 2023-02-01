البنك المركزي التونسي يبقى على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8 بالمائة

البنك المركزي التونسي يبقى على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8 بالمائة

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 18:04 قراءة: 0 د, 6 ث
      
قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمائة.

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