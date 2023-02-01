قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمائة.
البنك المركزي التونسي يبقى على نسبة الفائدة الرئيسية في مستوى 8 بالمائة
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الأربعاء 01 فيفري 2023 | 10 رجب 1444
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