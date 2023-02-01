بن عروس: مشروع انجاز أشغال تصريف مياه الأمطار بحي الهضاب بفوشانة يدخل مرحلة طلب العروض

دخل مشروع انجاز أشغال تصريف مياه الأمطار بحي الهضاب فوشانة من ولاية بن عروس، مرحلة طلب العروض بعد إعلان بلدية فوشانة اعتزامها إجراء طلب عروض وطني مفتوح عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط لانجاز هذه الأشغال.



وأعلنت بلدية فوشانة، عبر موقعها الرسمي، اليوم الاربعاء، عن دخول المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للاستثمار 2021، مرحلة طلب العروض بعد تنزيله أمس الاثنين على منظومة الشراءات العمومية على الخط.



وتضمّن البرنامج السنوي للاستثمار2021 لبلدية فوشانة، إدراج تركيز شبكات تصريف مياه الأمطار في باب المشاريع الجديدة ذات الصبغة المحلية، وخصصت له البلدية مبلغ 270 ألف دينار تتوزع على تمويل ذاتي في حدود 100 ألف دينار والباقي في إطار تمويل عن طريق الاقتراض.



وبموجب هذا الإعلان، يمكن للمقولات المؤهلة الراغبة في المشاركة في طلب العروض تحميل الملف الذي يتضمن مكونات المشروع من منظومة الشراءات العمومية على الخط وفق الإجراءات المعمول بها في الغرض وتقديمه في اجل أقصاه 7 مارس المقبل.



