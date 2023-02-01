رئيس هيئة الانتخابات يتسلم التقرير الأوّلي لبعثة الملاحظين الإفريقية "آفاق جديدة"

تسلم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، التقرير الأوّلي الذي أعدته بعثة الملاحظين التابعة للمنظمة الإفريقية غير الحكومية "آفاق جديدة"، حول سير الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة ماتياس نغي.



وأشاد رئيس البعثة، بجاهزية هيئة الانتخابات بمختلف هياكلها المركزية والجهوية في تنظيم يوم الاقتراع في أفضل الظروف، وفي أجواء آمنة وهادئة، وبما اكتسبته الهيئة من خبرة واسعة في المجال الانتخابي، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.



كما عبّر عن تقديره لما حظيت به بعثة الملاحظين من عناية وتسهيلات، لتمكينها من أداء مهمتها بكل حرية واستقلالية، معربا عن رغبة المنظمة في إرساء علاقات شراكة مع الهيئة في المناسبات الانتخابية القادمة.



وقد حضر اللقاء نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي وعضو مجلس الهيئة محمد نوفل للفريخة.



